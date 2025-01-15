Появились новые подробности ракетного удара по штабу ВСУ в Сумах

Вооруженные силы России нанесли удар по отвечавшим за управление группировкой в Курской области украинским офицерам. Командный пункт располагался в Сумах и его точное расположение могли выяснить с помощью фотоловушек на квадрокоптерах. Что именно произошло, разбиралась газета «Московский комсомолец».

Сегодня во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Харькове, в Черкасской области, а также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Минобороны России уточнило, что 15 января был нанесен групповой удар по газо-энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу украинских военных предприятий.

При этом сразу несколько информационных ресурсов сообщили об уничтожении штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах, откуда шло управление украинской группировкой, действующей в Курской области, отмечает газета.

Источники сообщили о большом количестве убитых и раненых военнослужащих ВСУ. А ресурс «Военная хроника» отметил, что штаб координировал действия подразделений ВСУ, организовывал их обеспечение и ротацию.

«Как раз накануне удара туда прибыли три батальонных тактических группы, которые должны были отправиться в Суджанский район, где идут упорные бои за пригород Суджи Махновку», - говорится в статье.

При этом военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что точное местоположение штаба в Сумах могли обнаружить с помощью фотоловушек на квадрокоптерах, которые активно используются российскими военными.

«Такой квадрокоптер с установленной на нем камерой садится недалеко от дорог и перекрестков и начинает передавать фото и видео с помощью мобильного Интернета. В результате российские военные знают о перемещениях противника и могут нанести по ним удар», - пояснил он.

При этом небольшая стоимость фотоловушек и их эффективность делают их очень ценным источником информации, отметил эксперт.

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена.