Военные РФ ликвидировали командование президентской бригады Нацгвардии Украины

Вооруженные силы (ВС) России в районе Покровска ликвидировали командование 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко украинской Национальной гвардии. Об этом сообщило «Военное обозрение» («ВО»).

Отмечается, что в результате удара по командному пункту были уничтожены полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко. Кроме них под удар также попали офицеры низшего ранга, в том числе ответственные за постановку радиоэлектронных помех.

По данным «ВО», часть личного состава элитного подразделения перебросили в район Покровска недавно. При этом основная часть личного состава бригады задействована на лиманском направлении и под Купянском.

Ранее российские войска уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины откуда вели массированный обстрел по территории России. Его поразили легкой многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305».