Стало известно о первом обмене пленными между РФ и Украиной в 2025 году

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 25 на 25. Об этом сообщило сегодня Минобороны РФ.

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«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмиратыб, все российские военнослужащие уже находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая помощь, а также «предоставлена возможность связаться с родственниками».

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», - отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ направляло Украине предложения о передаче 935 украинских военнопленных в рамках обменов. В российском военном ведомстве заявили, что Киев отказался забрать более 600 своих военнослужащих без объяснения причин.

В начале декабря 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти саботируют обмен пленными, затягивая время и используя это как «медийный инструмент для продвижения своих интересов».