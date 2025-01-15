Минобороны подтвердило мощный групповой удар по Украине

Утром 15 января российские силы нанесли групповой удар по газо-энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу украинских военных предприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В сообщении подчеркивается, что удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Целью удара стали «критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры» военно-промышленного комплекса Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в Минобороны.

Утром в среду, 15 января, во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Харькове, в Черкасской области, а также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что взрывы повлияли на работу энергетической инфраструктуры. Власти начали вводить превентивные меры и ограничивать потребление электричества. Аварийные отключения света были зафиксированы в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.