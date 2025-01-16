Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал символичным продление военного положения на Украине до 9 мая.

Рогов подчеркнул, что «режим Владимира Зеленского обречен». Также он отметил, что после его капитуляции жители Украины будут отмечать два дня Победы: один в Великой Отечественной войне, второй – «над бандеровским оккупационным режимом».

Рогов: освобождение Курахова в ДНР откроет дорогу к Днепропетровской области

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Дэниэл Депетрис заявил, что Украине нужно придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в НАТО. Нейтралитет Украины, добавил эксперт, — это победа, а не поражение для украинцев.