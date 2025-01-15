Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив Соединенным Штатам. Соответствующий рейтинг представлен на официальном сайте компании.

В статистике компании при составлении индекса военного оснащения учитываются порядка 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое.

В статистике приняли участие 145 стран мира. В пятерку лидеров вошли США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. На сайте отмечается, что ведущие страны не изменились с прошлого года.

До этого журнал National Interest писал, что Россия продемонстрировала свою значительную военную мощь, несмотря на полное финансирование киевского режима со стороны Запада и спровоцированную эскалацию.

В Ирландии осудили Стармера за помощь Украине на фоне проблем в стране

Издание отмечает, что у Москвы имеется широкий арсенал современных инструментов для усиления позиций в украинском конфликте. К ним относятся гиперзвуковые ракеты, высокоточное оружие, системы противоракетной обороны, современные танки, бронетехника и беспилотники.