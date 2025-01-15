Польша подняла в воздух истребители из-за действий России

Авиацию Польши подняли в воздух якобы из-за активности России на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило оперативное командование родов Вооруженных сил республики.

Оперативный командующий принял решение в соответствии с действующими процедурами и привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Отмечается, что в воздухе находятся дежурные пары истребителей, приведены в состояние повышенной готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

«Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — добавили в командовании.

Министр обороны Польши выступил с признанием о конфликте на Украине

Напомним, что в прошлый раз польские истребители поднимали в воздух в конце декабря 2024 года. Отметим, что 15 января Варшаву посещает Владимир Зеленский.