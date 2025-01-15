Украина предложила $1 млн российским военным за сдачу Горловки

Военная разведка Украины предлагала 1 млн долларов российским военным за то, чтобы они оставили Горловку в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

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Отмечается, что планы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) были своевременно выявлены контрразведкой ФСБ России и переведены в «контролируемые условия». В результате было получено 100 тысяч долларов, выплаченных украинской стороной в качестве аванса.

«В ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям», — добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал устроить теракт с использованием токсичных химикатов в Ярославской области. Целью нападения должны были стать работники одного из оборонно-промышленных предприятий. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен под стражу.