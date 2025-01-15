На Украине рассказали о массированном ракетном ударе по стране

Началась вторая волна ракетных ударов по территории Украины, большая часть их летит в сторону Киева, сообщает «Военная хроника».

«Пошла вторая волна ракет. Большая часть под Киев или со смещением в сторону Винницы», — указано в сообщении.

Ранее Ивано-Франковске на западе Украины прозвучала серия минимум из пяти взрывов. О взрывах в городе сообщают издания «РБК-Украина» и «Общественное».

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Помимо этого, звуки взрывов раздались в Хмельницкой и Винницкой областях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по использовавшемуся для ударов по Запорожской области аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкассах.