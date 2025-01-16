Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Мартыновке

Российские военнослужащие ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мартыновке Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

«Прилет в военный аэродром в Мартыновке, рядом с Вознесенском», — говорится в публикации.

Ссылаясь на другие сообщения, подпольщик отметил, что взрыв был серьезным. Лебедев также допустил, что во время удара на аэродроме находились два самолета.

Ранее координатор подполья проинформировал, что российские силы сорвали ротацию украинской армии в районе Харькова. Военные РФ нанесли удары по бойцам ВСУ. Лебедев предположил, что подразделения ВСУ на купянском направлении начнут покидать позиции из-за нехватки личного состава.