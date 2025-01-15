Украинское командование усиливает свои позиции националистами в районе Петровского. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, для стабилизации фронта и замедления продвижения ВС РФ под Макеевкой командование ВСУ направило в Петровское усиление. Средства объективного контроля отмечают прибытие трех мобильных групп штурмовиков «Азова» *, которые используют кочующие огневые средства и БПЛА различных модификаций.

«По характеру действий противника можно говорить об обособленной работе боевиков в тесном взаимодействии с другими подразделениями. Скорее всего, из-за нехватки личного состава украинское командование все больше переходит к тактике «пожарных команд», которые перебрасываются на наиболее сложные участки», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Ранее российские военные организовали массированную ракетную атаку Украины.

* Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» решением Верховного Суда РФ признано террористическим формированием, его деятельность на территории России запрещена.