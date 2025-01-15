Минобороны: три беспилотника уничтожены ночью в небе над Россией

В течение ночи среды средства ПВО сбили три беспилотника в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что два беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области. Еще один дрон нейтрализован в Тамбовской области.

Ранее в правительстве Тамбовской области информировали, что перехваченный над поселком Новая Ляда БПЛА зацепился за ветви дерева и взорвался. В результате повреждения получил дом на улице Юбилейной. Пострадавших нет.