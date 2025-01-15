Трамп намерен ускорить поставки оружия Тайваню

Избранный глава администрации США Дональд Трамп планирует увеличить темпы поставок американского оружия и военной техники Тайваню. Об этом сообщил будущий помощник 47-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

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