Трамп намерен ускорить поставки оружия Тайваню

Избранный глава администрации США Дональд Трамп планирует увеличить темпы поставок американского оружия и военной техники Тайваню. Об этом сообщил будущий помощник 47-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
"У нас невыполненных контрактов с ними на сумму свыше $20 млрд, они уже выплатили эти средства. И нам надо напряженно работать над тем, чтобы высвободить эти [вооружения], передать им то, за что они уже заплатили, в качестве меры сдерживания [Китая]", - сказал он, комментируя во вторник ситуацию вокруг Тайваня в вашингтонском Институте мира.