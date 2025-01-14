Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по электростанции в Эйлате

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар крылатой ракетой по электростанции в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав крылатой ракетой электростанцию израильского противника в районе Умм-эш-Рашраш (арабское название города Эйлат - прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины", - сказал Сариа, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Представитель движения также заявил, что силы хуситов нанесли удар несколькими беспилотниками по израильским объектам в районе Тель-Авива. Как утверждает Сариа, обе атаки "успешно достигли своих целей".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В последнее время хуситы регулярно заявляют о нанесении ракетных ударов по центральным районам Израиля, включая города Тель-Авив и Ашкелон. 21 декабря израильские военные зафиксировали запуск одной ракеты из Йемена в направлении Израиля. Как сообщила израильская армия, ракету перехватить не удалось. В результате этого инцидента не менее 30 человек получили ранения.