Кандидат в шефы Пентагона рассказал, от чего зависит выживание США

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил, что модернизация ядерной триады США является «вопросом выживания» для страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время слушания в сенате. По словам Хегсета, США должны как можно быстрее заняться этим вопросом, поскольку «в конечном итоге это вопрос выживания». Помимо этого он также добавил, что наивысшим приоритетом страны должно являться предотвращение возможной ядерной атаки со стороны потенциального противника.