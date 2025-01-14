Блинкен и Остин заявили о дилемме России из-за Украины

Несмотря на удары по украинским объектам и продвижение ВС России президент РФ Владимир Путин все чаще сталкивается с «болезненной дилеммой»: понести большие потери ради минимальных выгод или договориться с Украиной о прекращении конфликта. Такое заявление сделали шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен в статье для The New York Times.

Они отметили, что Украина сейчас находится в тяжелой ситуации, поскольку ВС РФ продолжают продвигаться на поле боя и наносить удары по украинским энергообъектам. Несмотря на это, по мнению Остина и Блинкена, положение России не лучше из-за увеличивающейся западной военной помощи Киеву.

«Теперь Путин все чаще сталкивается с болезненной дилеммой: либо понести большие потери ради минимальных выгод, либо начать переговоры с Украиной, чтобы положить конец конфликту», — приводятся в тексте их слова.

США могут потребовать от Украины признать территориальные потери

Ранее Остин и Бликен заявили, что администрация президента США Джо Байдена оставила избранному американскому главе Дональду Трампу «рычаги давления» на украинский кризис. Они призвали сохранить их, продолжить помощь Украине и добиться «мира через силу, а не капитуляцию».