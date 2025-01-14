Порошенко заявил, что Покровск находится в полуокружении сил РФ

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что Красноармейск попал в полуокружение российских сил. Об этом сообщает РБК.

Порошенко также добавил, что сейчас у ВСУ складывается непростая ситуация — украинские войска столкнулись с дефицитом FPV-дронов, устройств радиоэлектронной борьбы и техники для построения фортификаций.

«Покровск (украинское название Красноармейска — прим. ред.) в полуокружении, Курахово было сдано, на Курском направлении очень и очень тяжело», — заявил Порошенко в социальных сетях.

Ранее Порошенко заявил, что власти Украины перестали говорить о победе в конфликте с Россией.