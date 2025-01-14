Ряд иностранных наемников ВСУ попали в список террористов Росфинмониторинга

Шесть иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были внесены в перечень террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинга). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в список попали граждане четырех иностранных государств. Речь идет о США, Грузии, Литве и Великобритании.

В материале отмечается, что этих наемников обвиняют в совершении ряда преступлений на территории Курской области.

14 января Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Латвии Улдиса Волмарса к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным следствия, в период с марта по август 2022 года мужчина прибыл на Украину и по собственной воле вступил в так называемый «Интернациональный легион».

Пройдя курс боевой подготовки, Волмарс получил оружие и боеприпасы, после чего отправился на фронт. За свое участие в вооруженном конфликте он получил денежное вознаграждение на сумму около 375 тыс. рублей. На этом фоне в РФ против гражданина Латвии возбудили уголовное дело по статье о наемничестве.