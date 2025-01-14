Писториус пообещал разместить Patriot на границе с Украиной

Германия намерена разместить системы противовоздушной обороны Patriot в польском городе Жешув, который находится недалеко от границы с Украиной. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает РБК.

По его словам, партнеры Украины понимают важность Жешува как логистического узла, когда речь идет о помощи Киеву.

«В январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там заработают оборонные системы Patriot», — добавил Писториус.

По предварительным данным, помимо двух систем Patriot ФРГ разместит в Жешуве, через который идет снабжение ВСУ, 200 своих военных. В настоящее время там уже находятся норвежские военные, системы NASAMS и четыре истребителя F-35.

Ранее Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Целью своего визита он назвал обсуждение с украинскими властями дальнейшей поддержки страны и текущей обстановки на поле боя.