НАТО хочет найти способ контролировать суда за пределами своих вод

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать способы контролировать суда за пределами собственных территориальных вод в регионе Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TVP Info.

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Такое заявление Туск сделал после саммита государств Северной Европы и Балтии в Хельсинки. По его словам, страны НАТО рассчитывают найти правовые решения, которые позволили бы альянсу расширить контроль за пределы своих акваторий.

«Мы будем вместе работать над такими правовыми решениями, которые позволят контролировать суда за пределами территориальных вод», — заявил он.

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