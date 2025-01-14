В ФРГ над складом боеприпасов заметили неизвестные БПЛА

Неизвестные беспилотники были замечены в небе над объектами в ряде городов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия на западе страны. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его данным, 13 января вечером несколько беспилотников летали над промышленным парком в городе Марль. Их заметила около 20:15 (22:15 мск) охрана предприятия, которая проинформировала полицию. Когда на место прибыли стражи порядка, беспилотники еще были в небе. БПЛА были также замечены над складом боеприпасов Бундесвера в Дорстене, над объектами в Бохуме, Оберхаузене и Эссене.

По информации издания, следователи не считают случайным появление БПЛА в разных местах в регионе. В то же время установить лиц, которые их запускали, не удалось.

Как отметил Der Spiegel, в последнее время в Германии, прежде всего над казармами, аэродромами, электростанциями, участились случаи появления неизвестных беспилотников. Власти не исключают, что речь может идти о шпионаже.