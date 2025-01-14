Средства противовоздушной обороны России за последние 24 часа сбили шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow, снаряд HIMARS и 180 украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В Telegram-канале Минобороны уточняется, что шесть ATACMS, шесть Storm Shadow и 31 дрон были использованы ВСУ для атаки по Брянской области. Жертв и пострадавших в результате ударов нет.

Еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow были сбиты над акваторией Черного моря. В Минобороны заявили, что действия ВСУ, «поддерживаемые западными кураторами», не останутся без ответа.

Стал известен тип атаковавших Саратовскую область дронов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что за последние сутки ВСУ атаковали восемь районов региона. По данным местных властей, ВСУ применили более 70 боеприпасов и 40 беспилотников. Несколько человек пострадали. Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки дронов есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. Пострадавших в регионе нет.