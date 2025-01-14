Минобороны прокомментировало крупную атаку ВСУ на РФ

Средства противовоздушной обороны России за последние 24 часа сбили шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow, снаряд HIMARS и 180 украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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В Telegram-канале Минобороны уточняется, что шесть ATACMS, шесть Storm Shadow и 31 дрон были использованы ВСУ для атаки по Брянской области. Жертв и пострадавших в результате ударов нет.

Еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow были сбиты над акваторией Черного моря. В Минобороны заявили, что действия ВСУ, «поддерживаемые западными кураторами», не останутся без ответа.