Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ

Только 300 тысяч бойцов от всего личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на фронте.

Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ
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Число реально воюющих украинских солдат назвал в телеинтервью бывший командир ВСУ Константин Прошинский, передает «Новини Live».

«Нам постоянно говорят, что только в ВСУ служат более одного миллиона человек, на фронте — только 300 тысяч. Где остальные? (...) Ведь где-то есть еще минимум 400 тысяч наших пацанов, где они?» — приводятся в публикации слова военного.

Он отметил, что Киеву не хватает средств на обеспечение даже текущей группировки военных.

Ранее стало известно, что подготовленная во Франции 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечалось, что ряды соединения незаконно покинуло более 30 процентов личного состава.

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