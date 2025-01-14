В Госдуме оценили вероятность новой мобилизации в 2025 году

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в 2025 году в России не будут объявлять мобилизацию. Об этом сообщает «Абзац».

По словам парламентария, сейчас у Вооруженных сил РФ нет нехватки военнослужащих. На службу поступает множество добровольцев, что закрывает все потребности армии.

«В настоящий момент не вижу никаких предпосылок для мобилизации», — отметил Гурулев.

Напомним, что частичная мобилизация прошла в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования Вооруженных сил.

В Раде высказались о вероятности массовой демобилизации

В конце 2024 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что контракты на военную службу за год заключили около 440 тысяч человек. По его словам, это результат работы всех регионов страны.