Пороховой завод в Казани не будет проводить испытания из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщает Татарстан 24.

Информацию подтвердили в администрации Кировского и Московского районов города.

Утром 14 января на предприятии «Танеко» в Нижнекамске в Татарстане прозвучали сигналы тревоги.

ВСУ попытались атаковать авиастроительный завод в Казани

Этим же утром в пригороде Казани в результате атаки беспилотников загорелась цистерна с газом. Telegram-канал Mash писал, что целью атаки мог быть завод «Казаньоргсинтез».

Также на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным Mash, всего ВСУ массово атаковали 12 регионов РФ этой ночью.