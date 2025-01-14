НАТО может вступить в конфликт с Россией на севере, включая регионы Балтики и Арктики после окончания боевых действий на Украине.

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Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

«Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за эту войну [с Россией] а [избранный президент США Дональд] Трамп добьется мира на Украине, то эскалация не остановится там (...) В определенный момент они могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере», — рассказал исследователь.

Малинен добавил, что важное место в этой стратегии занимает Финляндия. В частности, он отметил, что в североевропейской стране «разгоняют антироссийскую истерию». Кроме того, политолог добавил, что Хельсинки является «авангардом» в противостоянии НАТО с Россией.

Ранее Малинен заявил, что Трампу придется признать поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таим образом он отреагировал на данные букмекерского агентства Polymarket, согласно которым вероятность успеха 47-го президента Соединенных Штатов закончить конфликт в первые 90 дней правления оценивается в 39 процентов.