Бои начались в районе крупнейшего угольного предприятия Украины - шахтоуправления "Покровское" в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Шахтоуправление "Покровское" находится в непосредственной близости с поселком Удачное, у которого начались бои", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что к территории главного вентиляционного ствола предприятия переброшена группировка противника, там же возведены оборонительные сооружения.