Ракета ОТРК "Искандер" прилетела в полевой лагерь 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. Видео объективного контроля опубликовал канал "Изнанка".

Свою базу десантники ВСУ попытались спрятать в лесу. у села Токари. Но русская разведка ее нашла, передала координаты цели ракетчикам и повесила дрон - зафиксировать результат.

По информации от источников на местах, уничтожено 17 единиц бронетехники, 8 автомобилей и до 18 военнослужащих полка.

Украинская армия использует сумские леса как перевалочную базу для свои подразделений перед отправкой в Курскую область Также здесь, по данным разведки, ВСУ накапливает резервы. ВС РФ активно пользуются этим для прореживания наиболее боеспособны бригад ВСУ.

Так, в первых числа января другой "Искандер" прилетел в расположение 82-й десантной бригады у села Юнаковка, уничтожив до 200 десантников и 42 единицы военной техники.