Появились подробности атаки БПЛА по Казани

Газовая цистерна загорелась в пригороде Казани после атаки БПЛА, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня в 05:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия", - говорится в сообщении.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, получив оперативную информацию, выехал на место, заслушал доклады.

Ранее Telegram-каналы сообщали о возможном пожаре на "Казаньоргсинтезе". В ЕДДС Казани сообщили, что информация о пожаре на данном предприятии не соответствует действительности.