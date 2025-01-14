Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать авиастроительный завод в Казани. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Беспилотник, предварительно, уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО). Тогда о звуках взрывов в небе сообщали жители СНТ «Сирень».

На опубликованных каналом кадрах виден след черного цвета от работы ПВО по летательному аппарату.

«Вон, сбили», — слышен голос за кадром.

Появились подробности атаки БПЛА по Казани

ВСУ атаковали Казань утром во вторник, 14 января. Тогда беспилотники пытались ударить по заводу «Оргсинтез» в Казани. На него упали осколки сбитого дрона, из-за чего произошло задымление. Правительство Татарстана впоследствии заявляло, что в результате начался пожар на газовой цистерне. Никто не пострадал.