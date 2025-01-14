Раскрыты подробности запуска ракет КНДР

Ракеты КНДР пролетели примерно 250 километров, после чего упали в Японском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

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«Запуск ракет Северной Кореей является явной провокацией, которая серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове, и мы решительно осуждаем этот акт», — говорится в заявлении.

КНДР запустила неустановленную ракету в сторону Японского моря

Ранее КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи и США заранее засекли подготовку к пуску.