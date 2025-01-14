КНДР запустила неустановленную ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неустановленную ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет Yonhap News со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

КНДР запустила неустановленную ракету в сторону Японского моря
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В ведомстве не уточнили какие-либо подробности запуска, добавив, что военные в данный момент проводят анализ инцидента.

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6 января КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Это стало первым ракетным запуском Северной Кореи в 2025 году.

Баллистическая ракета пролетела около 1,1 тысячи километров и упала в акватории Японского моря. Было установлено, что местом запуска ракеты стал район Пхеньяна.

В Южной Корее и Соединенных Штатах осудили ракетный пуск КНДР. Глава южнокорейского МИД Чо Тхэ Ель и госсекретарь США Энтони Блинкен также обсудили ядерную программу КНДР, сотрудничество Москвы и Пхеньяна и соблюдение санкций ООН.

В свою очередь, в Северной Корее подтвердили, что осуществили пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за испытательным запуском.

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