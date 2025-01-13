ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», которая направлена на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее решение принял Совет ЕС. В частности, в документе говорится, что участие Швейцарии в проекте «военной мобильности» в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства «отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость».

Отмечается, что Берн подал заявку на вступление в «военный Шенген» в сентябре 2024 года.

Напомним, что на данный момент участниками проекта являются 29 стран. Изначально присоединиться к нему могли только страны ЕС, но с 2020 года такая возможность появилась и у других государств. Так в 2020-2022 годах участниками проекта стали США, Канада, Великобритания и Норвегия.