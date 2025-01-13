Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Брянскую область

ВСУ предприняли попытку нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

«Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области», — отметил Богомаз.

Губернатор пояснил, что расчеты ПВО уничтожили все цели.

Названа цель атаки ВСУ в Брянской области

Ранее сообщалось, что в 2024 году силы ПВО уничтожили и перехватили более 7,3 тысячи украинских беспилотников в 35 регионах России.

Кроме того, были уничтожены применявшиеся для ударов по объектам на территории РФ малоразмерные воздушные шары, противокорабельные ракеты «Нептун», переделанные под ударные ракеты С-200 и С-300, американские ракеты Patriot, британские Storm Shadow, Harm.