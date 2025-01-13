Порошенко оценил положение ВСУ на фронте

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал очень непростой обстановку на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ), выделив отдельно ситуацию в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) и в Курской области.

"На фронте сейчас очень непросто - и на Покровском, и на Курском направлениях", - написал он в Telegram-канале.

В последнее время украинские военачальники разного уровня постоянно характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. 19 декабря 2024 года главком ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином сообщил о сохраняющейся "чрезвычайно сложной" ситуации на фронте.