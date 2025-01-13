Серия взрывов прогремела над Брянском

Над Брянском прогремела серия взрывов, что может быть связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в небе над городом были видны множество вспышек и слышны громкие взрывы. По словам местных жителей, по телеканалам предупреждают о ракетной опасности в регионе.

В настоящий момент уточняются подробности инцидента. Официальных данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Кадыров заявил о боях с ВСУ в Белгородской области

Утром 13 января министерство обороны РФ сообщало, что в течение ночи в небе над тремя регионами России удалось ликвидировать восемь дронов ВСУ. Средства ПВО перехватили шесть беспилотников над Воронежской областью, один — над Брянской областью и еще один — над Белгородской областью.

По данным оборонного ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 83 беспилотника.