В Пентагоне признали продвижение ВС России в Курской области

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал, что Вооруженные силы России продвигаются в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Райдер назвал ситуацию, в которой находятся ВСУ в Курской области, «очень тяжелой». При этом он отметил, что украинские военные продолжают «сражаться и продолжают делать все, что могут ради удержания линий».

«Мы видим, как россияне добиваются постепенного продвижения», — добавил Райдер.

Ранее The New York Times сообщала, что украинские военные признали провал попыток контратаковать в Курской области.

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа 2024 года. Целью операции на Украине назвали отвлечение ВС РФ от других направлений.