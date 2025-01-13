Шольц отреагировал на требование Трампа о расходах на оборону

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя требование избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран НАТО до 5% от их ВВП, заявил, что ФРГ продолжит выделять на это 2%. Его слова приводит ТАСС.

Шольц отметил, что 5% от ВВП равно более 200 миллиардам долларов в год, тогда как госбюджет Германии составляет меньше 500 миллиардов долларов.

«Это возможно только при значительном повышении налогов или при значительном сокращении расходов на многие вещи, которые для нас важны», — добавил он.

На этом фоне Шольц заверил, что Берлин продолжит тратить на оборону не менее целевого показателя НАТО в 2% от ВВП. Канцлер подчеркнул, что те, кто говорит, что это не тот путь, «должны сказать, откуда взять деньги».