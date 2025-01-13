Французские военные случайно раскрыли секретные данные о базе субмарин

Военнослужащие военно-морских сил Франции случайно раскрыли секретные данные о маршрутах атомных субмарин. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что утечка произошла из-за использования фитнес-приложения Strava. Функционал приложения позволяет отслеживать и публиковать спортивные результаты пользователя — выяснилось, что некоторые французские военные использовали Strava прямо во время службы, при этом часть из них публиковали данные под настоящими именами. Эти данные позволили вычислить распорядок работы военной базы в гавани Бреста, а также график дежурств атомных подлодок со стратегическим ядерным вооружением.

«Наше расследование показывает, что несколько подводников непреднамеренно раскрывают в интернете информацию о темпах патрулирования атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», — сообщает источник.

Издание также уточняет, что часть информации была получена из маршрутов пробежек, которые публиковали военные. Проследив эту информацию, можно было определить места швартовки субмарин, а также время боевого дежурства.