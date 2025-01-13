Генсек НАТО обратился с призывом к Евросоюзу

Генсек НАТО Марк Рютте призвал депутатов Европарламента перенаправить социальные расходы на оборону в странах альянса. Его слова приводит РИА Новости.

Рютте назвал «абсолютно недостаточным» для стран НАТО тратить 2% ВВП на оборонные расходы.

«Как парламентарии, вы знаете, что безопасность не может быть бесплатной, у вас есть влияние, вы можете сыграть критически важную роль в дебатах по необходимости в срочном порядке наращивать военные расходы», — добавил он.

По словам генсека, делать это нужно не через повышение налогов, а через сокращение соцрасходов европейских стран. Он отметил, что страны ЕС в среднем тратят четверть нацдоходов на пенсии, здравоохранение и социальные выплаты и НАТО «нужно немного из этих денег, чтобы сделать оборону мощнее».