Украинские власти решили приостановить добычу угля на шахте в Красноармейске (украинское название — Покровск), так как ВС РФ активно продвигаются вглубь территории страны.

Об этом в понедельник, 13 января, сообщило издание Reuters.

— Добычи нет, работа ведется только на поверхности, — заявил собеседник агентства.

Как сообщает источник, на данный момент на шахте происходит эвакуация всех сотрудников предприятия. В агентстве также указали, что шахта в Красноармейске — единственная была под контролем Киева, где велась добыча коксующегося угля. Только в позапрошлом 2023 году уровень производства на ней составил 3,5 миллиона тонн.

Сталелитейщики из Украины утверждают, что закрытие данной шахты значительно снизит производства стали в стране с 7,6 миллиона в 2024 году до 2 миллионов в 2025 году, передает ТАСС.

После атаки ВСУ с помощью дронов на Казань главными целями для российских ударов станут военные объекты на территории Украины. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.