Наступление российских войск в зоне украинского конфликта с каждым днем ускоряется.

Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Каждый день русские наступают, и темпы этого наступления продолжают ускоряться», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что на всех участках фронта украинские войска столкнулись со стабильно тяжелой ситуацией. В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи в Донбассе и Курской области. По словам эксперта, в городе Часов Яр они могут оказаться в двойном котле.

10 января Меркурис заявил, что украинских военных в Курской области ожидает катастрофа. По его словам, ВСУ осталось находиться на территории российского региона еще максимум несколько недель.