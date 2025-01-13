Кадыров изменил пост о зачистке Белгородской области от ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров изменил пост в Telegram-канале о боях «Ахмата» и Воздушно-космических сил (ВКС) России с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Изначально в публикации политика указывался населенный пункт, возле которого велись бои с противником.

Однако через некоторое время глава Чечни отредактировал пост, оставив только информацию, что боестолкновения ведутся на белгородском направлении.

В августе 2024 года стало известно, что ВСУ атаковали российских пограничников в Белгородской области. После этого они попытались совершить прорыв на территорию страны группой, в которой находились 60 человек. Тогда российские войска ответили противнику артиллерией, отбросив его от границы.