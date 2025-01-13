Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с острым дефицитом живой силы.

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Об этом в эфире программы «Newsroom WP» сообщил генерал Войска польского в отставке и бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

«У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они столкнулись с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. По моему мнению, это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня», — сказал отставной военный.

По словам Скшипчака, успех ВСУ не будет зависеть от того, насколько добросовестно западные партнеры будут поставлять Киеву военную помощь.

«Речь не идет о том, дадим ли мы им много танков и много боеприпасов», — резюмировал он.

Ранее было подсчитано, что в период с 1 января по 31 декабря 2024 года ВСУ выпустили по территории России более семи тысяч беспилотников.