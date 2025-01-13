Появились новые подробности боев в Курской области

Российские военные за последние сутки предотвратили пять попыток контратак, предпринятых ВСУ на курском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

За последние 24 часа потери ВСУ на курском направлении составили более 230 военных. Также украинские силы потеряли на этом направлении три танка, боевую машину пехоты и шесть боевых бронемашин.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям одной танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ. Были уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки ВСУ, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ на курском направлении. Удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.