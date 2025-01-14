Российские военные освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России освободили населенные пункты Терны и Нескучное, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Об этом во вторник, 14 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Терны <...> Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики, — написали в Telegram-канале министерства.

Накануне в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Песчаное в ДНР. До этого российские войска освободили города Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.

6 января стало известно, что российские войска полностью освободили Курахово. Отмечается, что командование ВСУ превратило город в сильную укрепленную зону. Для его обороны было сосредоточено более 15 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВС РФ почти полностью расчистили от украинских военных территорию к югу от Курахова — местность, расположенную на рубеже Успеновки до села Янтарного и его окрестностей, которая до этого была в огневом мешке.