В России предложили создать банк спермы бойцов СВО

В Общественной палате России (ОП РФ) предложили создать банк спермы бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила член общественной палаты Екатерина Колотовкина в своем Telegram-канале.

Как пояснили в ОП, идея заключается в том, чтобы российские военнослужащие сдавали сперму во время отпусков или на базе военных учреждений, а затем, в случае, если они не вернуться с фронта, их жены могли воспроизвести потомство. Процедуру предложили сделать бесплатной для курсантов военных училищ, солдат срочной службы и тех, кто заключает контракт с Минобороны.

По словам Колотовкиной, многие россиянки поддержали идею, озвучив мнение, что это стало бы моральной поддержкой для них, а также реальной возможностью для дальнейшего продолжения рода и сохранения памяти о близких.

«Каждый день, когда мы не принимаем меры, приближает нас к критической точке. (...) Везде говорим, что уходят лучшие, при этом не даем Героям оставить после себя наследие. Прерываются фамилии, династии и рода. Не этого ли добивается противник?!» — заявила член ОП.

Колотовкина подчеркнула, что идея замораживать сперму бойцов СВО также позволит решить текущие демографические проблемы в России.

Ранее предложение создать банк спермы участников СВО было озвучено в Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе. В Госдуме сравнили инициативу с опытами по клонированию, подчеркнув, что «с позиции традиционных семейных ценностей ребенок должен рождаться естественным путем».