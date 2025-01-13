Глава Пентагона выступил с заявлением по расходам на оборону

Глава Пентагона Ллойд Остин в ноябре предложил властям США план по увеличению оборонных расходов, согласно которому в 2028 финансовом году они могут превысить $1 трлн.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на письмо, адресованное министру административно-бюджетного управления в администрации президента США.

В письме сказано, что Остин предложил увеличить оборонные расходы примерно на $50 млрд по сравнению с первоначальными прогнозами на 2026 финансовый год. Это увеличение может привести к тому, что бюджет Пентагона превысит отметку в $1 трлн в ближайшие годы.

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Остин не привёл чёткого обоснования необходимости такого увеличения, кроме как для поддержки стратегии национальной обороны, в которой особое внимание уделяется противодействию Китаю и укреплению альянсов.

«Остин призвал увеличить расходы на оборону примерно до 3% ВВП США в 2027–2030 финансовых годах. По оценкам OMB, в 2024 финансовом году расходы США на оборону составят 3,2% ВВП», — говорится в публикации.

Ранее президент США Джо Байден не включил в новый оборонный бюджет США помощь Украине.