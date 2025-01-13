Минобороны рассказало о пике атак украинских БПЛА в 2024 году

Пик атак украинских беспилотников на регионы РФ в 2024 году пришелся на октябрь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ, за этот месяц средства противовоздушной обороны сбили 1128 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С января по октябрь 2024 года украинские войска увеличивали количество беспилотных атак на регионы России за пределами зоны проведения СВО. В январе была предотвращена 101 атака, к июню показатель вырос до 599, а в октябре достиг максимума. В ноябре количество атак дронами сократилось — до 1038. В декабре — до 731.

Всего в 2024 году в 35 регионах России, которые находятся за пределами границ СВО, сбили 7345 беспилотников самолетного типа.

Напомним, что минувшей ночью средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников. Как сообщали в Минобороны РФ, атаки отражены над Воронежской, Белгородской и Брянской областями.